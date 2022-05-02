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З Росії не знімуть санкції без миру з Україною, – Олаф Шольц

Канцлер Німеччини переконаний, що Путін прорахувався.

З Росії не знімуть санкції без миру з Україною, – Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Санкції, запроваджені проти Росії за війну проти України, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. 

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю телеканалу CDF

«Ми не знімемо санкції, поки він не домовиться з Україною», – сказав він, додавши, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

За словами Олафа Шольца, Володимир Путін прорахувався, сподіваючись отримати території України, оголосити про припинення бойових дій і побачити, як західні країни скасують санкції.

Нагадаємо, завтра ЄС має ухвалити рішення про шостий пакет санкцій проти Росії, серед ймовірних заходів – заборона на імпорт російської нафти. За такий крок, серед інших, висловився уряд Німеччини. 

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