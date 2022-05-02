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Швеція повертає своє посольство до Києва

"Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й має бути".

Швеція повертає своє посольство до Києва
Анн Лінде
Фото: twitter.com/AnnLinde

Посольство Швеції відновить роботу в Києві після вимушеної евакуації через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила очільниця МЗС королівства Анн Лінде у своєму Twitter.

Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва до Києва 4 травня.

"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й має бути", – написала міністерка.

Нагадаємо, посольство США може повернутися до Києва наприкінці травня. Наразі до Києва повернулося понад 20 посольств.

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