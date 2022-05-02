Російські війська намагалися зайти в Київ за мапами 1987 року, - Данілов

РНБО отримало карти, по яких окупанти мали заходити на територію столиці через Київську область.

Російські війська не були готові до війни, вони намагалися зайти у Київ за мапами 1987 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає "Укрінформ".

"Я можу сказати, що на наше щастя... Ми маємо чітке уявлення, в який спосіб вони були підготовлені... Аж ніяк. І це дало нам певні переваги. Ми в РНБО маємо такий трофей, як карти, по яких вони мали заходити на територію Києва через Київську область. Це - старі карти, карти 1987 року", - сказав Данілов.

Нагадаємо, керівник Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі для Києва залишається загроза авіаційних та ракетних ударів Росії, однак ситуація контрольована.

У КМДА також повідомили, що нині столиці оточення не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарію. Місто заготувало достатню кількість їжі та ліків і зберігає їх у різних місцях, щоб росіяни не знищили все одним ракетним ударом.

ГУР Міноборони також оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини.

Раніше ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з яких став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки.