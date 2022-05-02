Показники мобілізації виконані на 100%

Мобілізація в Україні триватиме до 24 травня. Але наразі вона проводиться з меншими темпами, оскільки на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Як передає Медіацентр Україна, про це під час брифінгу заявив Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Подальше продовження мобілізації буде залежати лише від оперативної ситуації.

«Понад два місяця проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування. Мобілізація була оголошена на три місяці, і її продовження буде залежати лише від оперативної обстановки на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат», – сказав Роман Горбач.

Він пояснив, що термін «мобілізація» – не передбачає добровільний порядок прибуття на службу. Твердження громадян, що вони отримали повістки «примусово», не коректне. Оскільки процедура повідомлення про те, що особа має з’явитися в центр комплектування, може бути вручена в будь-якому місці.

«Якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов’язку, і це кримінальна відповідальність. Тобто, такі особи будуть відповідати перед законом», – наголосив він.

Водночас Роман Горбач наголосив, що мобілізовані – це високо мотивовані люди, навіть якщо порівнювати з 2014 року: «Так, є особи, які ухиляються від цього обов’язку. Але більшість мобілізованих усвідомлюють свою відповідальність перед державою і всю небезпеку, яка над нею нависла».

Як повідомляв сьогодні Центрі протидії дезінформації при РНБО, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники поширюють дезінформацію про начебто примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію.

Натомість російські окупанти примусово мобілізують чоловіків з Маріуполя до "армії ДНР". Також РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків.