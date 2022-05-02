Росія залякує Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО, - ЦПД

Російські політики кажуть, що хакери РФ виведуть з ладу банківську систему країни.

Росія почала залякувати Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомляють в Центр протидії дезінформації при РНБО України.

РФ назвала Фінляндію "фашистською" державою, а російські політики озвучили низку погрозливих заяв.

"Держдума рф готова розірвати договір про оренду Сайменського каналу - однієї з найважливіших транспортних артерій Фінляндії. рф почне демонстративне посилення угруповання сухопутних сил та ППО на кордоні з Фінляндією, а також флоту у Фінській затоці. російські хакери виведуть з ладу банківську систему Фінляндії", - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Фінляндія схвалить вступ до НАТО 12 травня. Нещодавно до країни для навчань прибули військові кораблі альянсу.

Також фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції.