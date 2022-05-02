​В Чернігівській області відкрили рух на ще двох тимчасових переправах, - Кубраков

Всього в області відновили рух на 8 мостах та шляхопроводах.

На Чернігівщині відкрили рух ще на двох тимчасових переправах.

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

"Цими вихідними чергову переправу збудували на маршруті, який поєднує міста Чернігів та Мена, на дорозі Н-27. За 5 днів змонтували прогонову будову тимчасового мосту, облаштували перекриття та огородження мосту. Ще одна переправа запрацювала на дорозі Р-69 Київ – Чернігів. Влаштовано насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води влаштовано труби та шар покриття з щебенево-піщаної суміші", - розповів міністр.

Він додав, що переправа на дорозі Р-69 Київ – Чернігів - уже друга, яка з'єднує Чернігівщину з Київщиною.

За словами Олександра Кубракова, наразі в області відновили рух на 8 мостах та шляхопроводах. Внаслідок бойових дій тут було зруйновано 22 мости.

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