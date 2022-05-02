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Укравтодор показав, як відновлює логістичні ланцюжки на Харківщині

На першому об’єкті влаштовано 250 метрів тимчасової дороги, на другому - 150 метрів тимчасової дороги.

В Харківській області відкрили дві нові переправи поруч з розбитим мостом на автодорозі Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. Замість нього створили тимчасові штучні споруди—переправи, інформує Служба автомобільних доріг Харківщини.

«Загалом у роботі було задіяно 27 робітників, 9 одиниць техніки (самоскиди, навантажувач та кран). На першому об’єкті влаштовано 250 метрів тимчасової дороги, на другому - 150 метрів тимчасової дороги», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що наразі головне завдання – відновити життєдіяльність деяких територіальних доріг для створення безпечних логістичних ланцюжків.

Крім ремонтів переправ, ліквідують ями на дорогах. Станом на 2 травня дорожники відремонтували понад 40 тисяч кв. м. ямковості.

Більше 100 кілометрів доріг Харківської області вже очищено від спаленої техніки та інших наслідків вторгнення.

«На всіх звільнених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування. Перемога буде за нами!», - запевняє автодор.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що більшість об'єктів зруйнованої внаслідок російської агресії транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років.

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