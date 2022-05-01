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Кабмін закрив морпорти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до деокупанції

Прийняття такого рішення обумовлене неможливістю здійснювати обслуговування суден та пасажирів, забезпечувати належний рівень безпеки судноплавства

Кабмін закрив морпорти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до деокупанції
Фото: ВМС ЗС України

Через війну Росії проти України Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття Бердянського, Маріупольського, Херсонського та Скадовського морських торгових портів до відновлення контролю за ними.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України.

"У зв'язку з повномасштабною війною, яку Російська Федерація розв'язала 24 лютого 2022 року і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, завдаючи ракетних ударів по всій території України та вчиняючи злочини проти суспільства, Міністерством інфраструктури України видано наказ від 28 квітня 2022 м. № 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2022 року під № 470/37806 "Про закриття морських портів". Згідно з наказом з дня його офіційного опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон закриті до відновлення контролю над зазначеними морськими портами" , - йдеться у ньому.

Вказується, що прийняття такого рішення обумовлене неможливістю здійснювати обслуговування суден та пасажирів, забезпечувати належний рівень безпеки судноплавства та охорону навколишнього середовища під час ведення Росією у цих регіонах воєнних дій, що несуть загрозу життю та здоров'ю людей.

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