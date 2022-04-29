Уряд ухвалив зміни до регулювання цін на нафтопродукти для вирішення дефіциту пального на АЗС

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це дозволить протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що міністри детально прокомунікують це рішення з суспільством.

"Останній тиждень ми фіксуємо певні труднощі та проблеми з пальним. Основна причина — знищення ворогом частини нашої інфраструктури, в тому числі зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу. Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби цю проблему вирішити", – повідомив голова уряду.

Нагадаємо, через брак пального на АЗС столична влада закликала киян не користуватися приватним транспортом і пересісти на громадський. У пріоритеті – забезпечення пальним потреб армії та наших захисників.