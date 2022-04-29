Колишньому меру Херсона оголосили підозру в державній зраді за сприяння російським військовим

З початком окупації він став так званим губернатором Херсонщини.

Призначеному окупантами так званому губернатору Херсонської області Володимиру Сальдо заочно оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2. ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації області військовими Росії він перейшов на бік ворога, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"У березні 2022 року він брав участь у засіданні псевдооргану «Комитет спасения Херсонщины «За мир и порядок», створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора в регіоні. Сприяючи загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, підозрюваний погодився зайняти посаду так званого губернатора Херсонської області", – заявили в прокуратурі.

Сальдо – це колишній мер Херсона, який керував містом три каденції в 2002-2012 роках. Також він був народним депутатом VII скликання.