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У Київській області виявили російського кулеметника, який "заблукав"

Населені пункти Київщини були деокуповані ще 1 квітня. 

У Київській області виявили російського кулеметника, який "заблукав"
Знайдена на Київщині російська техніка
Фото: Національна поліція України

В селі Гостролуччя Баришівської ОТГ виявили 21-річного російського кулеметника, який переховувався. Про це повідомили в Національній поліції України. 

Уродженець Татарстану заявив, що заблукав. 

"У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на «слід» ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану – кулеметник механізованої бригади – зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що «друга армія світу» його просто покинула", – зазначили правоохоронці.

Також у Київській області поліція знайшла два авто окупантів – КамАз і Урал. Крім того, виявили бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних Сил України.

У Броварському районі викрили місцевого мешканця, який незаконно зберігав у ангарі покинуту росіянами техніку та боєприпаси. Все це включно з пошкодженим "Торнадо-С" передали військовим. 

Нагадаємо, російські склади з боєприпасами виявляють у різних областях. Це як пошкоджена техніка, так і ціла, заготована для окупантів. 

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