Україна отримає додатково грант на 495 млн євро з Цільового фонду Світового банку

Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

“Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення”, – йдеться у повідомленні.

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

Грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення.