Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримає додатково грант на 495 млн євро з Цільового фонду Світового банку

Гроші направлять на підтримку вимушених переселенців.

Україна отримає додатково грант на 495 млн євро з Цільового фонду Світового банку
Фото: ABS-CBN News

Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

“Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення”, – йдеться у повідомленні. 

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

Грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також