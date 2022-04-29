Держава не буде підвищувати ціни на газ для населення, – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення – тариф становитиме 8 грн за кубометр, як і було.

Пільгова ціна діятиме і для підприємств, які виконують життєво важливі функції забезпечення обороноздатності, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Кабмін також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати вартість комунальних послуг.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, тарифи на гарячу воду в Києві та тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Наступне корегування вартості гарячої води й тепла в Києві буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.