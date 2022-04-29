Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Вертоліт російських збройних сил у п’ятницю, 29 квітня, обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині. Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8. Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України.