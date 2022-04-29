Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський вертоліт обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Російський вертоліт обстріляв Сумщину некерованими ракетами
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Вертоліт російських збройних сил у п’ятницю, 29 квітня, обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині. Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8. Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України.

Нагадаємо, раніше сьогодні окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також