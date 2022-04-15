Київ до кінця травня не буде підвищувати тарифи на гарячу воду

Тарифи на гарячу воду в Києві та тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Про це повідомив мер міста на засіданні Київради, йдеться на сайті Віталія Кличка.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг в столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто, ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!" – сказав Кличко.

Наступне корегування вартості гарячої води й тепла в Києві буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Нагадаємо, опалення цього року в Києві вимкнули раніше, ніж зазвичай, вже 28 березня. З міста за початок війни виїхало близько 2 млн мешканців.

За даними КМДА, близько 55% киян продовжують сплачувати комунальні послуги, навіть якщо тимчасово виїхали з міста через війну. Міська влада закликає робити це, адже сплата забезпечує зарплату працівникам комунальних підприємств, які невпинно працюють попри воєнний стан.