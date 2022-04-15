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Київ до кінця травня не буде підвищувати тарифи на гарячу воду

Подальше корегування вартості залежить від цін на газ, які встановить держави. 

Київ до кінця травня не буде підвищувати тарифи на гарячу воду
Фото: Предоставлено автором

Тарифи на гарячу воду в Києві та тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Про це повідомив мер міста на засіданні Київради, йдеться на сайті Віталія Кличка. 

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг в столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто, ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!" – сказав Кличко.

Наступне корегування вартості гарячої води й тепла в Києві буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави. 

Нагадаємо, опалення цього року в Києві вимкнули раніше, ніж зазвичай, вже 28 березня. З міста за початок війни виїхало близько 2 млн мешканців.

За даними КМДА, близько 55% киян продовжують сплачувати комунальні послуги, навіть якщо тимчасово виїхали з міста через війну. Міська влада закликає робити це, адже сплата забезпечує зарплату працівникам комунальних підприємств, які невпинно працюють попри воєнний стан. 

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