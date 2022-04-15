Знаємо про плани ворога і прорахували всі сценарії, – голова Харківської ОВА Синєгубов

Українські захисники знають про плани ворога щодо Харківської області та прорахували всі сценарії. Ворожі війська зараз проводять передислокацію на Ізюмський напрямок через Купʼянськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтервʼю "РБК-Україна".

"Ми бачимо, що частина військ, яка відійшла від Київського, Чернігівського і Сумського напрямків, не в повному своєму бойовому складі. Однак вони проходять ротацію на території РФ. Ворог подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз це вже відбувається не набігом, як РФ пробувала спочатку. Але ЗСУ значно укріпили свої позиції, зміцнили особовий склад та озброєння. Не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли", – зазначив він.

Синєгубов підкреслив, що військові готові до оборони на будь-якому напрямку – до ударів з півночі, з північного сходу або ж з Ізюмського напрямку, де зараз триває активна бойова фаза.

Голова Харківської ОВА вважає, що битву за Харків Росія вже програла і знає про це. Ворог втратив в області багато техніки, авіації та живої сили. Водночас РФ готує фортифікаційні споруди, вона краще спланувала атаку.

Масового виявлення диверсантів на Харківщині вже немає, але подекуди знаходять навідників, які співпрацюють з ворогом. Щоденно фіксують втрати серед цивільних. Днями помер дворічний хлопчик. Також загинула мама, яка гуляла з дворічною донькою і пʼятирічним сином. Ворог вдарив "градом". Жінка померла на місці, донька має наскрізні ушкодження мозку, хлопчик також має поранення.

Нагадаємо, минулого тижня в Харківській області зафіксували колону російської військової техніки, яка рухалася до обласного центру через селище Великий Бурлук. Довжина колони становить 12,8 кілометра. Того ж дня ЗСУ повідомили, що знищили велику колону техніки, яка сунула в Ізюмському напрямку.