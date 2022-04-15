Журналісти миколаївського видання “Никвести” зняли відео про те, як відбувалася облога та переможний бій у м. Вознесенськ Миколаївської області. Якби ворог узяв Вознесенськ, це відкрило б шлях на Одесу та атомну станцію в Южноукраїнську.

Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста, 2–3 березня.

Вознесенськ — місто обласного значення, розташоване за 80 кілометрів на північ від Миколаєва. За 25 кілометрів від Вознесенська розташована Южно-Українська атомна електростанція. У місті також є міст через Південний Буг - єдина альтернативна дорога на Одесу в обхід Миколаєва.

Вознесенський міський голова Євген Величко розповів, що вирішальним у бою проти окупантів було тактичне рішення підірвати мости через Південний Буг після того, як солдати РФ зайшли на територію мікрорайону Болгарка 2 березня. Одним із таких мостів став залізничний міст через річку Південний Буг, він був збудований у 1912 році. Під час Другої світової війни його підірвали, потім відновили. Після атаки Росії на Вознесенськ міст знову підірвали 2 березня 2022 року.

Фото: nikvesti.com

“Ми розбили їхню тактику тоді, коли ЗСУ підірвали три мости в нашому місті. Звичайно, мені шкода інфраструктуру цих мостів, але коли я розмовляв з командирами, вони казали, що це тактична потреба, це необхідно зробити. Залізничний міст чому треба? Мені пояснили, що причиною відступу з Херсона сюди ближче до Вознесенська став залізничний міст, яким пройшла колона ворога. Вони не чекали і не розуміли, і вона вдарила по них. І ми (ЗСУ. – Авт.) відступили. Це стало уроком, і тепер ми звертаємо на це увагу. Коли почався обстріл, ми міст висадили в повітря, і танк стояв уже безпосередньо перед мостом (з боку мікрорайону Болгарка. - Авт.). На сьогодні це був перший та останній бій. 3-го та 4-го вже проходили зачистки, але 18 березня по нас прилетіло 6 крилатих ракет. Сказати, що ворог зараз перебуває за 150 кілометрів від міста Вознесенська – це взагалі не дає відчуття спокою. Начебто вони на відстані, але ракетні прильоти ніхто не скасовував”, – сказав мер Вознесенська Євген Величко.

За його словами, коли міст висадили в повітря, росіяни почали займати позиції просто на територіях дворів, домоволодінь. Після того як зрозуміли, що ЗСУ їх не критиме, почали працювати великокаліберним мінометом по центру Вознесенська. Було пошкоджено басейн, влучили по дитсадку, житлових дворах, території інтернату. Просто хаотичний мінометний вогонь у всьому місті, зазначив мер Вознесенська.

За день до підходу до міста артилерія ЗСУ знищила дві ворожи колони. Дійшла лише одна - бригада берегової оборони з Криму.

Під час боїв за Вознесенськ зведеним посиленим підрозділом командував заступник командира десантно-штурмового підрозділу 80 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Ратушняк. Перед бійцями стояло завдання не допустити оточення міста супротивником. Володимир Ратушняк організував взаємодію з артилерією, а також налагодив систему оповіщення про пересування сил противника через місцевих жителів.

2 березня він виявив два артдивізіони противника, зокрема — гаубичний артилерійський та реактивно-артилерійський 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ. Дивізіони відкрили вогонь по Вознесенську, проте майже відразу були придушені вогнем у відповідь. А ЗСУ та тероборона захопили трофейну техніку. Того ж дня було знищено машину з боєкомплектом, командно-штабну машину, дві реактивні системи «Град» і до 30 окупантів.

Надалі під керівництвом капітана Володимира Ратушняка були успішно завдані удари по штурмових колонах супротивника, відбиті танкові атаки, внаслідок чого ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.