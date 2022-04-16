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Українські пілоти почали акцію "Купи мені бойовий літак"

Це допоможе захистити своє небо від російських бомбардувань.

Українські пілоти почали акцію "Купи мені бойовий літак"
Фото: скріншот відео

Українські пілоти розпочали акцію "Купи мені бойовий літак" (Buy me a fighter jet), у межах якої просять жителів планети допомогти коштами для придбання бойових літаків для Збройних Сил України.

Відео опубліковане в соцмережах.

Зйомку ролика проводили на тлі обстріляної бойової авіації ЗСУ.

"Купіть мені винищувач. Це допоможе мені захистити своє небо від російських літаків, які бомблять мою землю, вбивають моїх друзів і руйнують наші будинки та все, що я коли-небудь знав... З вашою допомогою - хто б ви не були - олігарх, бізнесмен, IT-спеціаліст, актор чи співак... Незалежно від того, якої ви національності чи з якої країни, я буду захищати українське небо від цієї чуми і не дам йому перейти на ваше", - каже пілот.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити наше небо від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають. 

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