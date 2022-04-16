ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
ГоловнаСуспільствоВійна

На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації

На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації
Фото: скрин відео

На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації громадян. На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Воан зазначила, що через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом, оскільки розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області: 

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
  • З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.
  • З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Нагадаємо, за 15 квітня гуманітарними коридорами виїхали 2 864 людини. Серед них 364 - з Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також