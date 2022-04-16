На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації громадян. На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Воан зазначила, що через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом, оскільки розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28

З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Нагадаємо, за 15 квітня гуманітарними коридорами виїхали 2 864 людини. Серед них 364 - з Маріуполя.