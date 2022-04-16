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Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області

Інформації про постраждалих поки немає.

Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Райцентр Кіровоградської області Олександрію обстріляли війська РФ. Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

Місто потрапило під ракетний обстріл ввечері у п'ятницю. За словами міського голови, окупанти завдали удару о 22:26 по інфраструктурі аеродрому. 

Зараз у місті тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформації про постраждалих від обстрілу поки немає.

Нагадаємо, напередодні Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині. При цьому використала заборонене міжнародним правом озброєння.

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