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В Україні деокуповано 918 населених пунктів, - Зеленський

У понад 300 працюють гуманітарні штаби.

В Україні деокуповано 918 населених пунктів, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

В Україні Збройними силами деокуповано 918 населених пунктів. Про під час звернення заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у 338 звільнених заселених пунктах запрацювали гуманітарні штаби.

"Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади", – розповів президент.

Також відновлюються дороги та залізничного сполучення.

"Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють достатньо ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора до Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг. Також відновлюється рух потяга Чернігів – Київ.

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