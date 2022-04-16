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Росія офіційно підтвердила погрози державам, які надають зброю Україні

Підтвердження надало російське МЗС.

Росія офіційно підтвердила погрози державам, які надають зброю Україні
Марія Захарова
Фото: скрін відео

У російському МЗС підтвердили інформацію ЗМІ про направлення Сполученим Штатам ноти щодо постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Комерсант.

Цю інформацію підтвердила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова – за її словами аналогічна нота направлена "по всіх країнах (що підтримують Україну зброєю, - Ред.)."

Нагадаємо, раніше The Washingot Post повідомив про дипломатичну ноту Росії спрямовану до уряду США із "застереженням" щодо допомоги Україні з озброєнням. Росіяни заявили, що це "підливає олії у вогонь" і може призвести до непередбачуваних наслідків "для регіональної та міжнародної безпеки".

Ноту у Вашингтон Росія направила після того, як президент США Джо Байден схвалив виділення Україні широкого оборонного пакету включно з протитанковими засобами і бронетехнікою берегової охорони.

До цього Росія також поширювала записки із погрозами перед голосуванням у Раді з прав людини ООН

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