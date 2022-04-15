На 50-й день війни в Україні ФСБ попросила збільшити витрати на поховання військових

Росія приховує статистику втрат у війні з Україною.

На 50 день війни в Україні Федеральна служба безпеки Російської Федерації попросила збільшити витрати на поховання та надгробки для військових на 17%.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Виходячи з представленого ФСБ проєкту рішення уряду, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте на 7 800–11 000 рублів, до 56 400–74 200 рублів залежно від його статусу та місця поховання.

ФСБ пояснює прохання виділити додаткові похоронні гроші тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, котрі щороку індексуються.

Яким буде кінцевий рахунок для платників податків, невідомо, пише ВВС.

"Російська армія скупа на дані про втрати та вибіркова у вивезенні тіл убитих в Україні солдатів", – зазначається в публікації.

Російська влада лише двічі з початку вторгнення в Україну називала кількість загиблих російських військових. 2 березня Міноборони заявило, що їх 498, а 25 березня назвало нову цифру - 1351 військовослужбовець. 7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що російська армія зазнала "значних втрат" в Україні.

Генеральний штаб Збройних сил України щодня оновлює статистику втрат російської армії. Цифри в рази більші. Так, за підсумками 50 діб від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати ворога оцінюють у 20 тис. живої сили.

Тож скільки похоронів доведеться оплатити з бюджету Росії після індексації – невідомо.