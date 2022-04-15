Міністр економіки Німеччини закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну

"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю"

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну. Також чиновник рекомендував німцям економити енергоносії, щоб досадити Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю. В той самий час у нас є відповідальність не стати мішенню. Це рамки, в яких ми робимо все, що можливо", - зазначив Хабек.

Міністр також закликав німців економити енергоносії. Так, рекомендується мінімізувати використання автомобіля, а роботодавцям радять по максимуму перейти на віддалений режим роботи. Всі ці заходи спрямовані на зниження закупівель енергоносіїв у Росії.

Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц відкинув звинувачення у тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні. Канцлер підкреслив, що саме його уряд вперше пішов на такий крок, адже після закінчення Другої світової війни Німеччина ухилялася від надання зброї іншим державам.

«Ми доставляємо, ми доставили і будемо доставляти», – додав Олаф Шольц.

Втім, як пише The New York Times, німецькі чиновники приватно визнають, що уряд уникає рішення про надання важкого озброєння і навіть всередині уряду Шольца зростає тиск, щоб змінити цю позицію.

Раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall готовий поставити в Україну танки, зокрема й Leopard 1, якщо на це буде згода уряду Німеччини.