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Медведєв шантажує Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю "на відстані витягнутої руки" в разі їх приєднання до НАТО

Колишній президент РФ і член Ради федерації продовжує в соцмережах погрожувати європейцям. 

Медведєв шантажує Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю "на відстані витягнутої руки" в разі їх приєднання до НАТО
Фото: EPA/UPG

Колишній російський президент Дмитро Медведєв продовжив погрожувати європейським країнам і шантажувати їх через намір Швеції та Фінляндії стати членами НАТО.

У своєму телеграмі пропутінський політик сказав, що "в Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників", якщо Альянс розшириться з 30 до 32 країн. 

Медведєв заявив, що Росія "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься". 

Він також пригрозив підвищенням цін та податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "Іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного будинку". 

Медведєв уже не вперше погрожує країнам у соціальних мережах. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

Швеція сусідує з Росією через Балтійське море, а Фінляндія має з нею сухопутний кордон протяжністю 1271,8 км та морський 54 кілометри. 

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