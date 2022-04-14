У Франції новий начальник розвідки замість того, який не вважав імовірним вторгнення Росії в Україну

У Франції з’явився новий очільник військової розвідки (DRM) генерал Жак Ланглад де Монгро, повідомляє Суспільне з посиланням на Le Figaro.

Як пише Le Figaro, у 2010-2012 роках Де Монгро командував 1-м парашутно-гусарським полком, а з 2007 по 2010 роки відповідав за відносини зі спецслужбами міністерства під час створення у 2008-му Національного управління розвідки.

Де Монгро має очолити запущений понад рік тому проєкт трансформації DRM, спрямований на адаптацію військової розвідки до загострення криз і до експоненціального обсягу оброблюваних даних.

Нагадаємо, попередній директор військової розвідки Франції - генерал Ерік Відо - достроково залишив посаду через хибний прогноз вторгнення Росії в Україну.