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У Франції новий начальник розвідки замість того, який не вважав імовірним вторгнення Росії в Україну

Де Монгро займеться адаптацію військової розвідки до загострення криз.

У Франції новий начальник розвідки замість того, який не вважав імовірним вторгнення Росії в Україну
Жак Ланглад де Монгро
Фото: 24 канал

У Франції з’явився новий очільник військової розвідки (DRM) генерал Жак Ланглад де Монгро, повідомляє Суспільне з посиланням на Le Figaro.

Як пише Le Figaro, у 2010-2012 роках Де Монгро командував 1-м парашутно-гусарським полком, а з 2007 по 2010 роки відповідав за відносини зі спецслужбами міністерства під час створення у 2008-му Національного управління розвідки.

Де Монгро має очолити запущений понад рік тому проєкт трансформації DRM, спрямований на адаптацію військової розвідки до загострення криз і до експоненціального обсягу оброблюваних даних.

Нагадаємо, попередній директор військової розвідки Франції - генерал Ерік Відо - достроково залишив посаду через хибний прогноз вторгнення Росії в Україну.

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