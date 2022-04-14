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Європейський Союз схвалив виділення ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні

Кошти підуть на засоби індивідуального захисту, військове спорядження, паливо та аптечки.

Європейський Союз схвалив виділення ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні
Жозеп Боррель та Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Європейський Союз у середу схвалив виділення додаткових 500 мільйонів євро на військову допомогу для Збройних сил України. 

Про це повідомляє Європейська Рада.

Додаткові 500 мільйонів євро збільшують загальну фінансову допомогу від Європейського Союзу для Збройних Сил України до 1,5 мільярда євро, йдеться у повідомленні.

500 мільйонів євро підуть на засоби індивідуального захисту, військове спорядження, паливо та аптечки, йдеться у повідомленні.

«Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на Схід України, дуже важливо, щоб ми продовжували та посилювали нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням», – сказав Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ. 

Нагадаємо, Жозеп Боррель анонсував виділення додаткових 500 млн євро Україні ще 21 березня. 

Нагадаємо, 10 квітня Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню РФ. Він також зазначив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити постачання.

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