США фіксують значні проблеми з моральним духом у росіян, – CNN

Сполучені Штати продовжують бачити «значні проблеми з моральним духом» серед російських військ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Він, зокрема, сказав, що США мають свіжі докази того, що російські війська «розчаровані цією війною, не були належним чином поінформовані, не були належним чином навчені, не були готові не тільки фізично, але й не були готові морально до того, що вони мали зробити».

США також бачать ознаки того, що російські офіцери «розчаровані діями своїх військ, розчаровані діями своїх колег».Співрозмовник CNN також нагадав, що «майже половина» російських військ вторгнення – «призовники, які не проходили належної підготовки».

«Таким чином, все ще існують проблеми з моральним духом і згуртованістю, які турбують росіян, навіть коли вони намагаються переоснастити, поповнити запаси та зосередитися на більш концентрованому географічному районі», – сказав чиновник.



Нагадаємо, сьогодні президент Джо Байден повідомив, що США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський у відеозверненні озвучив перелік необхідного озброєння, щоб зупинити РФ.