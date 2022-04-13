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Через війну в Україні 275 млн людей зіткнулися з нестачею проводовольства, - міністр фінансів США

США стурбовані ситуацією, що склалася.

Через війну в Україні 275 млн людей зіткнулися з нестачею проводовольства, - міністр фінансів США
Фото: EPA/UPG

Через війну Росії в Україні понад 275 мільйонів людей у всьому світі стикнулися з гострою нестачею продовольства. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє Reuters

Йеллен заявила, що скликає лідерів інших країн під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку наступного тижня, щоб обговорити можливі рішення щодо допомоги найбіднішим людям, які витрачають більшу частину свого доходу на їжу. 

“Міжнародні банки розвитку надавали фінансування для зміцнення внутрішнього виробництва продуктів харчування, зміцнення мереж соціального захисту та розблокування торгового фінансування, але їм також необхідно було робити довгострокові інвестиції для усунення основних вразливостей в продовольчих системах”, - зазначила Йеллен. 

За її словами, вторгнення Росії в Україну різко підвищило ціни на сировину, посилюючи глобальний інфляційний тиск і створюючи загрозу для енергетичної та продовольчої безпеки, торгових потоків і зовнішнього балансу в багатьох країнах.

Нагадаємо, за даними СОТ, війна в Україні не лише створила гуманітарну кризу величезних масштабів, а й підірвала світову економіку. Україна і Росія є важливими постачальниками основних товарів, включаючи продукти харчування та енергоносії. У 2019 році дві країни забезпечували близько 25% світової пшениці, 15% ячменю та 45% соняшника.

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