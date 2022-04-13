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Понад 100 українців вбили окупанти в Сумській області, - Живицький

Продовжується пошук зниклих безвісти.

Понад 100 українців вбили окупанти в Сумській області, - Живицький
Фото: sumy.today

В Сумській області російські окупанти вбили понад сотню жителів.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу в Медіа-центрі "Україна".

"На жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла - зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Багато людей пропали без вісті, є люди, які знаходяться в полоні  - по ним працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин достеменно невідомо", - зазначив керівник Сумської ОВА.

За словами Дмитра Живицького, розшук зниклих триває. Тим часом у лікарнях області перебуває багато поранених, чимало з них лікують в медзакладах сусідніх областях.

Нагадаємо, 8 квітня Живицький повідомив, що область звільнена від російських загарбників. Щоправда, через заміновані загарбниками території пересуватися узбіччями і користуватися лісовими дорогами - небезпечно.

Раніше в Конотопському районі Сумської області знайшли трьох закатованих російськими агресорами мирних жителів.

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