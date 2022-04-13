У Мелітополі невідомі патріоти ліквідовують російських окупантів, - українська розвідка

Є інформація, що з 20 березня по 12 квітня було ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому місті.

Невідомі патріоти ліквідовують російських загарбників у Мелітополі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці»", - зазначили в ГУР.

Причиною смерті окупантів є ножові та вогнепальні поранення. "Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - підкреслили українські розвідники.

За попередньою інформацією, це результати роботи українського руху опору Мелітополя.Окупанти поки не можуть знайти осіб, які причетні до знищення військовослужбовців РФ, додали в ГУР.

Нагадаємо, днями російські загарбники не пропустили гуманітарний вантаж до Мелітополя Запорізької області. При цьому вони "вилучили" автобуси і фури разом із допомогою, яка прямувала до окупованого міста.

Наприкінці березня на зв'язок вийшли освітяни окупованого Мелітополя. За їхніми словами, 18 директорів закладів освіти окупованого міста звільнилися за власним бажанням попри погрози окупантів.