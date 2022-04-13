В одній із фур, які колись були залучені в держпрограмі "Велике будівництво", сапер знайшов гранату без чеки.

Співробітники фонду допомоги українським військовим "Повернись живим" допомагають розміновувати звільнені від окупантів населені пункти Київської області.

Як повідомили в фонді, їхній інструктор із саперної справи нещодавно оглянув транспортне підприємство на Київщині, де російські "офіцери" облаштували для себе штаб.

Сапер перевірив майже пів сотні фур. Їх колись залучила до державної програми відновлення доріг "Велике будівництво". В одній з машин чоловік знайшов гранату без чеки.

"Ричаг гранати окупанти придавили подушкою. Якщо би її почали рухати - граната спрацювала б. Також могла б бути пошкоджена цистерна з дизелем, якою була навантажена фура", - розповів інструктор із саперної справи.

Фото: «Повернись живим» Фонд допомоги армії

Фото: «Повернись живим» Фонд допомоги армії

Фото: «Повернись живим» Фонд допомоги армії

Фото: «Повернись живим» Фонд допомоги армії

За словами сапера, подібним чином російська загарбники мінують речі у будинках цивільних. До прикладу, в селі поблизу Гостомеля росіяни замінували подібним чином погріб.

Нагадаємо, в Асоціації саперів України розповіли, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети, всі ці території надалі підлягають розмінуванню.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, після війни лише на розмінування території знадобиться декілька років.