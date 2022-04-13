Українці надіслали у єВорог 31 заявку з фото/відео вбивць із Бучі, Ірпеня та Гостомеля, - Федоров

Нещодавно в чат-бот додали новий розділ, де можна повідомити про вбивць, мародерів і ґвалтівників із Київщини.

31 заявку з фото, відео та кадрами з камер спостереження вбивць з Бучі, Ірпеня та Гостомеля надіслали українці в чат-бот єВорог.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Їхні обличчя побачить весь світ. Кожен із них несе відповідальність за це. Безкарності не буде. Після визволення нашими військовими сіл Київщини весь світ побачив жахіття, які чинили окупанти з мирними людьми. Кожен воєнний злочин має бути зафіксований", - підкреслив Федоров.

Міністр нагадав, що нещодавно в чат-бот єВорог додали новий розділ - тут можна повідомити про вбивць, мародерів та ґвалтівників із Київщини.

"Якщо вам вдалося зафіксувати обличчя російських солдатів, надсилайте інформацію у єВорог. У наш чат-бот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або за цим посиланням: https://t.me/evorog_bot. Якщо у вас є інформація, то надсилайте нам також їхні ПІБ, військовий підрозділ, що й коли вони скоїли", - додав Федоров.

Нагадаємо, Мінцифри запустило чат-бот єВорог 10 березня. Наприкінці березня розробку оновили. Тепер через бот можна вибрати види військ чи техніки окупанта із запропонованого списку або вписати самостійно, вказати, скільки саме було окупантів чи техніки, надіслати заявку без фото чи відео.