"Ось де темна сторона людства показала своє обличчя", - написав литовський президент.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.

Про це у твіттері написав литовський президент Гітанас Науседа.

Фото: prezydent.pl

"Відвідав сьогодні Бородянку. Ось де темна сторона людства показала своє обличчя. Жорстокі воєнні злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними. Воєнні злочинці мають переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно!" - написав Науседа.

Водночас канцелярія президента Польщі оприлюднила фото візиту, на яких зображені президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

Про візит іноземних президентів повідомила і пресслужба прем'єр-мністра Дмитра Шмигаля.

"Бачили численні руйнування будинків та інфраструктури в селах Київської області. Уздовж доріг — розстріляні та спалені автівки. На багатьох — напис «Діти». Розповів нашим партнерам про численні злочини, які окупанти вчиняють на українській землі", - зазначив Шмигаль.

За його словами, сторони говорили також про необхідність запровадження масштабних санкцій, які допоможуть зупинити війну, і невідворотної відповідальності агресора.

"Візит президентів чотирьох країн Євросоюзу на Київщину свідчить про міцну міжнародну коаліцію на підтримку України. І, сподіваюсь, переконає тих, хто сумнівається, в тому, що мати справу з росією — це фінансувати тероризм і геноцид українців", - зазначив прем'єр.

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, в рамках візиту до України президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії анонсували "сильне повідомлення про політичну підтримку та військову допомогу" та мають зустрітися з президентом Володимир Зеленським.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.

Після зачистки територій Київщини від окупантів зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку. Близько 200 людей в містечку зникли безвісти.