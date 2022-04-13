"Це як вивезти увесь Таллінн": Зеленський закликав естонців допомогти зупинити депортацію українців в Росію

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Естонії закликав естонців знайти на рівні Євросоюзу інструменти впливу і тиску на Росію, щоб вона припинила депортацію українців і повернула депортованих людей додому.

“Євросоюз має силу, щоб забезпечити це. Євросоюз повинен скористатися цією силою”, - зазначив президент.

За його словами, з України вивезли вже більш як пів мільйона людей.

“Це якби окупанти, вибачте за приклад, взяли собі за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто – воно було, і його немає. Як третину всіх ваших громадян”, - зазначив український президент.

За його словами, депортованих українців позбавляють документів, у них забирають телефони. Намагаються перевезти у віддалені регіони Російської Федерації. Всіляко перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають із батьками й хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини.

“Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, поки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не повинна отримувати жодних грошей від європейських держав чи компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортацій. Євросоюз не має права бути спонсором війни”, - заявив Зеленський.

Він закликав серйозніше поставитись до санкційної політики проти Російської Федерації, тому що це єдиний інструмент, щоб примусити Росію до миру.

“Я закликаю вас при затвердженні нового, дуже важливого санкційного пакету проти Російської Федерації на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не лише частини. Я закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього Європейського Союзу!” - відзначив глава держави.

Він також закликав естонських фахівців долучитися до розслідувань воєнних злочинів російської армії на території України.

“Усі воєнні злочини ми обов'язково розслідуємо та встановимо всіх винних і знайдемо їх. Скільки б часу нам не знадобилося на це. Але якщо ми будемо робити це спільно з вами, спільно з іншими європейськими державами, ми зможемо зробити це значно швидше”, - каже президент.

Він нагадав, що більшість сталінських катів так і не відповіли за все, що наробили, тому “особливо принципово – притягнути до відповідальності нове покоління російських катів”.

Також Володимир Зеленський подякував Естонії за принципову підтримку нашої держави у європейській інтеграції, оборонну допомогу і підтримку українських біженців.