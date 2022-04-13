В українському МЗС розчаровані заявою Макрона про "братські народи"

У Міністерстві закордонних справ розчаровані заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо "братерства" України та Росії. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Небажання президента Франції Емманюеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим.

"Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому", - додав представник МЗС.

Ніколенко підкреслив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей і не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв'язки російського та українського народів", - акцентував речник.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців братами. Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Росії Володимир Путін цілеспрямовано знищує українську націю.