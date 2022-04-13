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Ситника звільнено з посади директора НАБУ через закінчення терміну повноважень

Обов'язки очільника агентства наразі виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Ситника звільнено з посади директора НАБУ через закінчення терміну повноважень
Фото: Анна Стешенко

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

Про це у вівторок, 12 квітня, повідомила народний депутат (фракція "Слуга народу")" Юлія Гришина.

Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року. У відомстві уточнили, що згідно із законом Артем Ситник залишить посаду директора Антикорагентства 16 квітня.

"Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»", – наголосили у НАБУ.

Від 16 квітня обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, зазначили у пресслужбі відомства.

Артем Ситник був призначений директором НАБУ 16 квітня 2015 року. У травні 2020 року 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у Конституційному Суді указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Президент Володимир Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Верховна Рада.

Ситник пов'язував спроби його звільнити зі справою ПриватБанку

У жовтні 2021 року Верховна Рада таки ухвалила закон щодо приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції. 8 листопада закон про статус НАБУ підписав президент Зеленський.

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