Резніков закликав іноземних партнерів дати Україні зброю дальньої дії

"Щоб ми завершили цю справу..."

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів зі зруйнованого Гостомеля і закликав їх надати Україні зброю дальньої дії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі”, - зазначив міністр.

За його словами, зброя потрібна не тільки радянського зразка, але й сучасна, натівського зразка.

"Нам необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155 мм артилерія, не 152 мм, як у Радянському Союзі, щоб ми їх отримали і завершили справу...", - заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація Байдена готова значно розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні. Зокрема, йдеться по гелікоптери та безпілотники для берегової охорони тощо. Також намір про постачання зброї підтвердила й Німеччина.