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Російські війська вдарили ракетами по Бородянці, зруйновано два багатоповерхові будинки

Ракети влучили в п'яти- та дев'ятиповерховий будинки.

Російські війська вдарили ракетами по Бородянці, зруйновано два багатоповерхові будинки
Фото: t.me/Tsaplienko

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Бородянка Київської області. У результаті зруйновано два багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Київської обласної ради Ярослава Добрянського.

"Київщина. Бородянка. 30 хвилин тому. Випущені "рускім міром" ракети з літаків. П’яти- та дев’ятиповерхові будинки зруйновані", - написав Добрянський.

Бородянка розташована безпосередньо біля Києва. Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні звернувся до мешканців столиці й розповів про ситуацію в місті. "Ситуація в нас складна, ворог на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ", – сказав він.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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