​В Україні розблокують "Одноклассники" і "ВКонтакте", - Геращенко

Радник міністра МВС зазначив - це робиться для того, щоб " мільйони українців могли вести там інформаційно-психологічну війну проти путінського режиму".

"Одноклассники" та "ВКонтакте" будуть розблоковані в Україні.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради України.

Це роблять для того, щоб "мільйони українців могли вести там інформаційно-психологічну війну проти путінського режиму", йдеться в коментарі радника міністра МВС.

"Українці, усі шлюзи відкриті для відкриття очей російським громадянам, зламаємо російську пропаганду разом! Покажіть полонених та залишки російських військових їхнім родичам", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, 28 лютого YouTube заблокував в Україні пропагандистські російські канали. Доступ закрили "Первому каналу", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Звезда" і ще низці каналів.