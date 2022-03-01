У смт Калинівка Фастівського району на Київщині внаслідок бомбардування вщент зруйновано будинок. На його місці утворилася величезна вирва. Уламки будівлі рознесло на кілька метрів.

Це сталося о 19:00 28 лютого, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

"Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, вранці понеділка, 28 лютого, російська авіація знову обстріляла Сартану. Бомби впали на житлові будинки. Згодом стало відомо, що українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.