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ГоловнаСуспільствоВійна

На місці будинку в Калинівці під Києвом, де впала російська бомба, утворилася величезна вирва

Виявлено фрагменти тіла господарки, пошуки чоловіка тривають.

У смт Калинівка Фастівського району на Київщині внаслідок бомбардування вщент зруйновано будинок. На його місці утворилася величезна вирва. Уламки будівлі рознесло на кілька метрів.

Це сталося о 19:00 28 лютого, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

"Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, вранці понеділка, 28 лютого, російська авіація знову обстріляла Сартану. Бомби впали на житлові будинки. Згодом стало відомо, що українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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