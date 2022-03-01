Китайська Huawei безкоштовно надасть Україні мережеве обладнання

Huawei спростувала інформацію про допомогу Росії у протидії кібератакам.

Китайська компанія Huawei Technologies через дочірню компанію Huawei Україна має намір безкоштовно надати українським мобільним операторам мережеве обладнання для зняття навантаження на мережі в Західному регіоні України.

«Наші 50 мережевих інженерів забезпечують стабільну роботу мережі віддалено та продовжують допомагати операторам налагоджувати роботу нових сайтів. Також ми плануємо безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у Західному регіоні», - йдеться в повідомленні Huawei, яке цитує Інтерфакс-Україна.

Водночас у Huawei спростували інформацію про допомогу Росії у протидії кібератакам.

«На цей час поширюються повідомлення про те, що Huawei активно допомагає Росії запобігати кібератакам. Ми наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності», - повідомили в компанії.