Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
ГоловнаСуспільствоВійна

Китайська Huawei безкоштовно надасть Україні мережеве обладнання

Huawei спростувала інформацію про допомогу Росії у протидії кібератакам.

Китайська Huawei безкоштовно надасть Україні мережеве обладнання
Фото: EPA/UPG

Китайська компанія Huawei Technologies через дочірню компанію Huawei Україна має намір безкоштовно надати українським мобільним операторам мережеве обладнання для зняття навантаження на мережі в Західному регіоні України.

«Наші 50 мережевих інженерів забезпечують стабільну роботу мережі віддалено та продовжують допомагати операторам налагоджувати роботу нових сайтів. Також ми плануємо безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у Західному регіоні», - йдеться в повідомленні Huawei, яке цитує Інтерфакс-Україна.

Водночас у Huawei спростували інформацію про допомогу Росії у протидії кібератакам.

«На цей час поширюються повідомлення про те, що Huawei активно допомагає Росії запобігати кібератакам. Ми наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності», - повідомили в компанії.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також