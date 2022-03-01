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Рахункова палата просить кредиторів списати борги України

Зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад $57 млрд.

На сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад $57 млрд. Тому міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України.

Про це на своїй сторінці повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

"Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії, колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України", — написав він.

Пацкан наголосив, що на сьогодні зовнішній борг становить понад $57 млрд.

"Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України! Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!" — вважає голова Рахункової палати.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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