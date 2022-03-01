Жителі міста Куп'янськ (Харківська область), який місцева влада здала російським окупантам, вийшли на вулиці з вимогою до російських військових забиратися геть. Люди вийшли з українськими прапорами та почали скандувати "Куп'янськ - це Україна". Російська армія намагається їх розігнати.

Водночас як повідомляє видання "Сегодня", у Куп'янську люди з голими руками кинулися на машину з російськими військовими, яку ті відібрали в мирних жителів.

Нагадаємо, мер Купʼянська Геннадій Мацегора отримав підозру в державній зраді. 27 лютого він вступив у перемовини з російськими військами і здав їм населений пункт. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним і їжею. Він був затриманий українськими силовими службами.