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У Києві знешкодили 30 диверсантів

ДРГ планувала терористичний акт.

В Оболонському районі Києва затримано групу з 30 осіб з десятками одиниць вогнепальної зброї. Диверсійно-розвідувальна група планувала терористичний акт.

Про це на своїй сторінці повідомила народна депутатка фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла.

“Силами оперативного реагування проводяться спеціальні заходи, зокрема – направлені на виявлення та ліквідацію роботи ДРГ та їх посібників. Так, завдяки пильним діям мешканців Оболонського району міста Києва була проведена спецоперація, в ході якої затримано групу з 30 осіб, виявлено десятки одиниць вогнепальної зброї, тисячі набоїв, сотні магазинів, спорядження”, – написала нардепка.

За її словами, вночі диверсанти планували здійснити терористичну атаку в столиці.

“Ми працюємо. Слідкуйте. Повідомляйте. Знешкоджуйте”, – закликала Безугла.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жернова.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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