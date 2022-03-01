Патрульні розповіли, як врятуватися під час обстрілу

На вулиці потрібно падати на землю, закривати голову руками і відкривати рот.

У Патрульній поліції України нагадали правила поведінки під час обстрілу.

На вулиці потрібно падати на землю, закривати голову руками, відкривати рот - це вбереже від контузії в разі розриву снаряда десь поблизу.

Далі – знайдіть поблизу укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють:

під'їзд будинку,

підземний перехід,

вздовж високого бордюру або паркана,

в оглядовій ямі відкритого (просто неба) гаража або СТО,

в ямах-вирвах, що залишилися від попередніх,

заскочивши в під'їзд, зачиніть за собою двері, втисніться в кут, за змогою сховайтеся під сходами, але не навпроти вікна.

Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку "від будівель і споруд" і лягти на землю.

Якщо в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю і лежіть, закривши голову руками! Більшість снарядів і бомб розриваються у верхньому шарі ґрунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менш ніж 30-70 см над поверхнею.

Не підходять для укриття місця під різною технікою (під вантажівкою, автобусом, автомобілем).

У квартирі беріть заздалегідь підготовлені речі і спускайтеся в укриття або підвал.

Для тих, хто не зміг спуститися в підвал, у квартирі найнадійнішими місцями є кутки, особливо несучих стін (туалет, ванна, коридор). Потрібно лягти на підлогу, накривши голову подушкою. Металеві двері завдовшки 3 мм і більше захистять від дрібних осколків.

Після закінчення обстрілу, залишаючи місце укриття, не розслабляйтеся. “Тепер уся ваша увага повинна бути сконцентрована собі під ноги! Не піднімайте із землі жодних незнайомих предметів. Уся увага — дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг!” – зазначили патрульні.