Укрзалізниця пояснила, як вивезти зі собою домашніх улюбленців

За останні дні Укрзалізниця евакуювала понад 11 тисяч тварин, переважно котів і собак. У відомстві закликають людей, які залишають свої домівки, забирати домашніх улюбленців зі собою.

«Укрзалізниця продовжує розгорнуту країною евакуацію. Спираючись на гуманістичні принципи, намагаємось урятувати всіх», - заявили в компанії.

Наразі УЗ пом’якшила правила перевезення тварин. Для цього достатньо мати зі собою документи (ветеринарний паспорт) і потурбуватися про те, щоб тварина була в переносці.

«Закликаємо пасажирів не кидати своїх тварин на вокзалах міст: ми залюбки візьмемо на борт містян разом з котами чи собаками і доставимо в безпечне місце. Просимо інших пасажирів поставитись із розумінням: бо в ці непрості часи наша людяність визначається, зокрема, за тим, як ми ставимось до тварин», - зазначають в УЗ.