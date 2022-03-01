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Укрзалізниця пояснила, як вивезти зі собою домашніх улюбленців

За останні дні евакуювали 11 тисяч тварин.

Укрзалізниця пояснила, як вивезти зі собою домашніх улюбленців

За останні дні Укрзалізниця евакуювала понад 11 тисяч тварин, переважно котів і собак. У відомстві закликають людей, які залишають свої домівки, забирати домашніх улюбленців зі собою.

«Укрзалізниця продовжує розгорнуту країною евакуацію. Спираючись на гуманістичні принципи, намагаємось урятувати всіх», - заявили в компанії.

Наразі УЗ пом’якшила правила перевезення тварин. Для цього достатньо мати зі собою документи (ветеринарний паспорт) і потурбуватися про те, щоб тварина була в переносці.

«Закликаємо пасажирів не кидати своїх тварин на вокзалах міст: ми залюбки візьмемо на борт містян разом з котами чи собаками і доставимо в безпечне місце. Просимо інших пасажирів поставитись із розумінням: бо в ці непрості часи наша людяність визначається, зокрема, за тим, як ми ставимось до тварин», - зазначають в УЗ.

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