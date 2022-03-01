У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росгвардія захопила будівлю міськради Бердянська

У ЗОВА запевняють, що "Бердянськ на зв’язку. Служби працюють, українська влада контролює всю соціальну ситуацію".

Росгвардія захопила будівлю міськради Бердянська
Фото: informnapalm.org

У Бердянськ на Запоріжжі увійшли сили Росгвардії. Окупанти розташувалася в будівлі місцевої ради.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Представники влади вийшли з цієї будівлі та розмістилася в іншому приміщенні, де організували роботу повністю всіх служб", – заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У місті наростають гуманітарні проблеми через нестачу продуктів харчування, медичних засобів і кисню для хворих на коронавірус пацієнтів. 

"Проблеми є, але Бердянськ на зв’язку. Служби працюють, українська влада контролює всю соціальну ситуацію", – запевнив керівник ЗОВА Олександр Старух.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також