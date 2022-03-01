Росгвардія захопила будівлю міськради Бердянська

У ЗОВА запевняють, що "Бердянськ на зв’язку. Служби працюють, українська влада контролює всю соціальну ситуацію".

У Бердянськ на Запоріжжі увійшли сили Росгвардії. Окупанти розташувалася в будівлі місцевої ради.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Представники влади вийшли з цієї будівлі та розмістилася в іншому приміщенні, де організували роботу повністю всіх служб", – заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У місті наростають гуманітарні проблеми через нестачу продуктів харчування, медичних засобів і кисню для хворих на коронавірус пацієнтів.

"Проблеми є, але Бердянськ на зв’язку. Служби працюють, українська влада контролює всю соціальну ситуацію", – запевнив керівник ЗОВА Олександр Старух.