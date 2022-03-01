Укрзалізниця просить людей залишати Україну через коридори зі Словаччиною та з Угорщиною

На Закарпатті оперативно можна перетнути кордон з країнами ЄС.

Укрзалізниця просить людей, які мають намір покинути Україну, прямувати на кордон зі Словаччиною та з Угорщиною в Закарпатській області.

Тут оперативно можна перетнути кордон з країнами ЄС. Піші переходи КПП з двома країнами ЄС не завантажені.

До всіх КПП від вокзалів організовано безкоштовні трансфери:

Ужгород – пішохідні переходи "Малий Березний" та "Малі Сельменці", які не критично завантажені, також УПП "Ужгород".

Мукачево – пішохідні переходи "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок".

Із залізничної станції Чоп що три години курсують до Угорщини регулярні поїзди Чоп-Захонь.

На залізничних вокзалах організовано харчування та медичну допомогу.

Посадка здійснюється за наявності квитка.

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пускають за наявності паспорта громадянина України.

Завантаженість пунктів пропуску що три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску

Усі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, у МВС повідомили також, що за добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб і майже 15 тисяч транспортних засобів.

Ці показники приблизно на 10% менші за показники 27 лютого. Наразі в чергах перебувають близько 8 тисяч автомобілів.

На виїзд з України до ЄС та Молдови пройшло майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.