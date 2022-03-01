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"Жодна країна в Європі не може почуватися в безпеці, коли йдеться про Путіна", - президент Литви

"Якщо Україна впаде, країни Балтії будуть наступними". 

"Жодна країна в Європі не може почуватися в безпеці, коли йдеться про Путіна", - президент Литви
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що жодна країна в Європі «не може почуватися у безпеці», коли йдеться про президента Путіна, оскільки російське вторгнення в Україну триває вже шостий день. Про це він сказав у коментарі телеканалу CNN.

«Жодна країна в Європейському Союзі, у Європі не може зараз почуватися в безпеці. Так, Україна — ціль номер один, але якщо ми не зможемо підтримати Україну, якщо Україна впаде — будьте впевнені, що ми будемо наступними, що Росія опиниться біля наших дверей», — сказав Науседа, коли в нього запитали, чи може Путін почати агресивну кампанію проти прибалтійських держав.

Раніше Литва разом з Естонією, Болгарією, Чехією, Латвією, Польщею, Словаччиною та Словенією опублікувала відкритий лист із закликом до ЄС негайно надати Україні статус країни-кандидата та розпочати переговори про її офіційне прийняття до блоку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також оголосив, що його країна підтримала прискорений вступ України до ЄС.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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