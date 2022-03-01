"Жодна країна в Європі не може почуватися в безпеці, коли йдеться про Путіна", - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що жодна країна в Європі «не може почуватися у безпеці», коли йдеться про президента Путіна, оскільки російське вторгнення в Україну триває вже шостий день. Про це він сказав у коментарі телеканалу CNN.

«Жодна країна в Європейському Союзі, у Європі не може зараз почуватися в безпеці. Так, Україна — ціль номер один, але якщо ми не зможемо підтримати Україну, якщо Україна впаде — будьте впевнені, що ми будемо наступними, що Росія опиниться біля наших дверей», — сказав Науседа, коли в нього запитали, чи може Путін почати агресивну кампанію проти прибалтійських держав.

Раніше Литва разом з Естонією, Болгарією, Чехією, Латвією, Польщею, Словаччиною та Словенією опублікувала відкритий лист із закликом до ЄС негайно надати Україні статус країни-кандидата та розпочати переговори про її офіційне прийняття до блоку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також оголосив, що його країна підтримала прискорений вступ України до ЄС.